Afgańczycy usuwają swoje ślady w sieci. To sprawa życia i śmierci

Z obawy o swoje życie uciekł do Kabulu. Gdy 15 sierpnia talibowie wkroczyli do stolicy Afganistanu, mężczyzna spalił natychmiast część dokumentów, które wskazywały na jego związki z Zachodem. Wielu innych współpracowników Amerykanów nie zdecydowało się na tak radykalny krok, gdyż dokumenty są niezbędne do uzyskania wizy w innym kraju. Ich zniszczenie zamyka tym samym potencjalną drogę ucieczki z Afganistanu – wyjaśnia "Wired".