- On przeciera szlaki, w jego interfejsie nie ma żadnych przypadkowych opcji. Wszystko jest przetestowane, różne kraje mają różne wersje interfejsu dopasowane do mentalności ich mieszkańców. Tworzą przez to nawyk, użytkownicy spędzają tam coraz więcej czasu. Kiedy pan ostatnio skorzystał na Facebooku z opcji „wyloguj się”? Chodzi o to, żeby ludzie się nie wylogowywali, nawyk był w trybie ciągłym. Facebook wydaje na to duże pieniądze i poświęca sporo czasu. Kopiując jego rozwiązania, możemy być prawie pewni, że są one dobre – uważa Nowak.