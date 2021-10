Aktualizacja iOS-a do wersji 15.0.1. Apple przestaje podpisywać poprzednią wersję

Jak informuje serwis MacRumors, po wydaniu aktualizacji 15.0.1, Apple przestało podpisywać wersję systemu o numerze 15. Dla użytkowników oznacza to brak możliwości powrotu do poprzedniego iOS-a, co może być szczególnie problematyczne, jeżeli natrafią na jakiś poważny problem uniemożliwiają korzystanie ze smartfona.