Aktualizacje Windowsa z problemami. Użytkownicy nie mogą drukować po ich instalacji

Jak donosi serwis Bleeping Computer , po ostatnich aktualizacjach dedykowanych do Windowsa 10 oraz Windowsa 11, użytkownicy zaczęli zgłaszać problemy z działaniem drukarek. Próby drukowania kończą się błędami lub w ogóle nie dochodzi do rozpoczęcia procesu.

Wtorkowe aktualizacje, które powodują problemy, zostały oznaczone numerami B5006674 dla Windows 11 oraz KB5006670 i KB5006667 dla Windows 10. Na tym jednak nie koniec, bowiem łatka KB5006714 dla Windows 8 zdaje się generować dokładnie takie same problemy z drukarkami, jak na nowszych wersjach systemu.

Niektórzy użytkownicy informują, że usunięcie i ponowne zainstalowanie drukarek rozwiązało ich problem. Należy jednak zauważyć, iż nie we wszystkich sytuacjach to pomogło. Co więcej, ponowna konfiguracja urządzeń może być bardzo czasochłonnym zadaniem, szczególnie, jeżeli jest przeprowadzana w dużych firmach.