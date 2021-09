Alkomat w smartfonie. Sprawdź, czy możesz prowadzić samochód

Osoby chcące dokonać pomiaru stężenia alkoholu we krwi powinny się zainteresować aplikacją Alkomat. Użytkownik, po jej zainstalowaniu, podaje swoje parametry ciała i ilość wypitego alkoholu. Na tej podstawie program oblicza orientacyjne stężenie alkoholu we krwi. Na tym nie koniec, bowiem zebrane dane służą mu do oszacowania czasu po jakim dane osoba stanie się całkowicie trzeźwa.