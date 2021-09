Amazon blokuje tysiące kont. Chodzi o chińskie marki

Walka Amazona z opłaconymi, fałszywymi recenzjami trwa od lat. W 2016 roku firma oficjalnie zakazała motywowania użytkowników do tworzenia fałszywych opinii na temat zakupionych produktów. Mimo to zjawisko to nie zniknęło. W związku z tym amerykańska platforma zdecydowała się na bardziej bezpośrednie środki.