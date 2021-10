Amazon Prime dostępny w Polsce. Ta cena powinna cię przekonać

Klienci nowo wprowadzonej usługi Amazon Prime już mogą korzystać z nielimitowanych, darmowych dostaw produktów – od artykułów sportowych, elektroniki, kosmetyków i książek, po smartfony i zabawki – do domu, paczkomatów lub punktów odbioru nawet następnego dnia, bez minimalnej wartości zamówienia.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak polscy klienci przyjęli uruchomiony na początku tego roku serwis Amazon.pl. Wprowadzając Amazon Prime do Polski, możemy zaoferować darmową dostawę nawet następnego dnia, dostęp do nagradzanych filmów i seriali, a także gier komputerowych i o wiele więcej" – mówi Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl.

Co więcej, członkowie programu Amazon Prime otrzymują dostęp do popularnych i nagradzanych filmów i seriali, w tym oryginalnych produkcji Amazon, darmowe gry oraz zawartość do pobrania w ramach Prime Gaming, a także ekskluzywne oferty przez cały rok.