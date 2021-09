AMD i Nvidia w tarapatach. Z jednej strony Intel, a z drugiej Chiny

Jak dobrze wiemy w I kwartale przyszłego roku mają się pokazać karty graficzne Intela ARC, które mają stanowić wyzwanie dla układów pokroju nawet GeForce RTX 3070 / 3080. Jest to dość wysoka półka jak na start od praktycznie zera w segmencie desktopowych kart graficznych, ale Intel ma zarówno środki, jak i technologię potrzebną do tego wyzwania

Pierwszy z nich to JM9231, który oferuje 2 TFLOPS wydajności obliczeniowej pojedynczej precyzji, co stawia układ trochę wyżej niż GTX-a 1050 od Nvidii. Należy jednak wspomnieć, że wydajność jest osiągana przy prawie dwukrotnie wyższym TDP (150 W vs 75 W). Taktowanie rdzenia ma wynosić 1500 MHz, układ będzie wykorzystywał interfejs PCIe 3.0 oraz będzie miał do dyspozycji 8 GB pamięci GDDR5.