AMD Radeon RX 6600 trafia do sprzedaży. Powtórka sytuacji z wariantem XT

Zachwycił cię zegarek z Far Cry 6? Będzie można go dostać w świecie rzeczywistym

Wracając do rzeczonego RX-a to obcięty rdzeń Navi 23 według licznych recenzentów nijak się ma do identycznie wycenionego RTX-a 3060. W stosunku, do którego RX 6600 ma mniej pamięci graficznej oraz niższą wydajność ogólną jak i w grach wykorzystujących śledzenie promieni.