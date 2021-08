AMD Radeon RX 6600 XT. Górnicy kryptowalut na ratunek

Po tąpnięciu w kursach kryptowalut wywołanym walką chińskiego rządu z krypto-górnikami nastąpiła stabilizacja i powrót do wzrostów. Niestety dla graczy będzie to oznaczało dalsze problemy z dostępem do kart graficznych. Wygląda jednak, że najnowszy Radeon RX 6600 XT od AMD radzi sobie zadziwiająco dobrze w kopaniu ETH. Dotychczas karty graficzne czerwonych oparte na architekturze RDNA2 nie były pierwszym wyborem górników ze względu na ich cenę i stosunkowo gorszą wydajność wydobycia w porównaniu z procesorami graficznymi NVIDIA Ampere. Powodem była węższa magistrala pamięci, a to podsystem pamięci ma większe znaczenie w kopaniu np. ETH niż taktowanie rdzenia.