Project Hydra to narzędzie, które będzie oferować możliwości zwiększenia wydajności procesorów Ryzen. Będzie oferować funkcje takie jak automatyczne wykrywanie wartości Curve Optimizer, modyfikację krzywej napięcia i częstotliwości, a także tworzenie dynamicznych profili i undervolting. Będzie to więc nowe wcielenie znanego Clock Tuner for Ryzen.