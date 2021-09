AMD szykuje niespodziankę. Rywal dla RTX-a 3090 od Nvidii przygotowywany

Największy rdzeń Navi 21 jest wykorzystywany w Radeonach: RX 6800, 6800 XT oraz 6900XT. Ostatni układ graficzny to w pełni odblokowany rdzeń, więc XTX będzie oznaczało najlepiej wyselekcjonowane chipy mogące pracować z wyższymi zegarami rdzenia może z wyższym limitem energetycznym oraz wyżej taktowaną pamięcią graficzną.

Biorąc pod uwagę zaprezentowane wartości, to nowy wariant będzie o 8 proc. szybszy w przypadku obliczeń FP32 co powinno się przełożyć na taktowanie rdzenia wynoszące około 2,4 GHz. Z kolei zastosowanie pamięci o taktowaniu 18 Gbps podniesie przepustowość o 13 proc. z 512 GB/s do 576 GB/s. Pozostaje nam czekać na bardziej konkretne informacje lub przecieki z benchmarków.