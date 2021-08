AMD wypuści Chagalla. Procesory Threadripper wreszcie doczekają się aktualizacji

Z przecieku wynika, że nowość tak samo jak seria 3000 będzie się charakteryzować maksymalnie 64 rdzeniami z obsługą 128 wątków, ale bazą będą rdzenie ZEN3 wykonane w 7 nm litografii. Są to te same jednostki co w bardzo chętnie kupowanych procesorach Ryzen serii 5000 (Vermeer), czyli mamy nie tylko świetną wydajność wielowątkową, ale też i mocne pojedyncze rdzenie. Jeśli dla kogoś 16 mocnych rdzeni z Ryzena 7 5950X to zbyt mało, będzie nowością zachwycony.