AMD zaprzecza faworyzowaniu górników. Karty wkrótce mają wrócić na rynek

Karty graficzne już od dłuższego czasu osiągają absurdalne ceny. Jest to w dużej mierze dwuczęściowy problem, na który składają się: globalny niedobór krzemu oraz górnicy kryptowalut, którzy wykupują zapasy . Podczas niedawnego webcastu na konferencji Deutsche Bank of 2021 dyrektor finansowy AMD Devinder Kumar poruszył obie kwestie – zauważa serwis Hot Hardware.

W tym problemie powinny pomóc określone jednostki SKU zaprojektowane specjalnie do wydobywania kryptowalut, chociaż jest to delikatna czynność równoważąca – im więcej procesorów graficznych jest przydzielonych do kopania, tym mniej jednostek SKU do gier. Niezależnie od tego, AMD odnotowało wzrost przychodów z kart graficznych.

W ostatnim kwartale AMD odnotowało na przykład 99-procentowy wzrost przychodów w ujęciu rocznym do poziomu 3,85 miliarda dolarów oraz 352-procentowy wzrost zysku rok do roku do 710 milionów dolarów. Devinder Kumar zapytany o to, co napędza ten wzrost, a w szczególności o wpływ wydobycia kryptowalut na wyniki finansowe AMD, powiedział, że sprzedaż kryptowalut jest "nieistotna".