Android 12 pozwoli otworzyć wiele okien przeglądarki Chrome

Jak donosi serwis XDA Developers , Android 12 umożliwi użytkownikom otwieranie wielu okien przeglądarki Google Chrome jednocześnie. Można z tego wywnioskować, że firma chce zwiększyć funkcjonalność smartfona i zbliżyć go do dekstopa, na ile to możliwe.

Zgodnie z informacjami, nadchodząca aktualizacja Androida ma wprowadzić obsługę wielu okien Google Chrome. Twórcy systemu planują dodać przycisk stworzenia nowego okna do menu kontekstowego przeglądarki Google Chrome. Będzie to możliwe w momencie, gdy urządzenie przechodzi w tryb podzielonego ekranu.

Po otwarciu kolejnego okna, menu kontekstowe w przeglądarce Chrome jest aktualizowane za pomocą przycisku zarządzania oknami. Po jego wybraniu użytkownik może sprawdzić listę wszystkich aktywnych okien oraz upewnić się, które ile kart jest otwartych w każdym z nich. W sumie użytkownik może otworzyć nawet do 5 okien. Co ważne, Google nie planuje ograniczeń co do liczby kart, które można otworzyć w każdym oknie.