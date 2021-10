Android 12 psuje flagowce Xiaomi. Pod żadnym pozorem nie instaluj aktualizacji

Zgodnie z przekazem firmy, problemy mają dotyczyć właścicieli smartfonów Mi 11, Mi 11 Ultra oraz Mi 11i. Na wszystkich tych smartfonach, po zainstalowaniu Androida 12, może dojść do zjawiska określanego jako hard brick. Oznacza to, że urządzenie nie reaguje na próby jego uruchomienia i konieczna jest pomoc serwisu w przywróceniu go do stanu używalności.