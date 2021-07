Android Auto 6.7 na horyzoncie. Do samochodów trafią gry w HTML5

Android Auto może już niedługo zaoferować kierowcom dostęp do gier HTML5 dzięki wykorzystaniu aplikacji GearSnacks związanej z platformą Google GameSnacks - wynika z analizy APK i informacji serwisu XDA Developers . Po otwarciu Androida Auto na aplikacje firm trzecich, byłaby to z pewnością jedna z największych nowości w systemie od czasu gruntownej przebudowy interfejsu w 2019 roku.

Na razie szczegóły obsługi gier przez Androida Auto nie są znane, ale wszystko wskazuje na to, że chodzi o bezpośredni dostęp do niewielkich gier HTML5 bezpośrednio ze strony GameSnacks - oczywiście na ekranie w samochodzie. W testowym Androidzie Auto 6.7 już teraz można znaleźć linki do 8 gier, które najprawdopodobniej zostały już zoptymalizowane pod kątem obsługi z poziomu samochodu, oto one: