Android Auto 6.8 dostępny do pobrania. To może być koniec części błędów

Tych jak zwykle w Androidzie Auto nie brakuje, choć ostatnio przytaczaliśmy tylko wybrane usterki opisywane na oficjalnych forach. Jednym z problemów było niewłaściwe działanie Androida Auto i Map Google, kiedy to na rondach, niezależnie od faktycznej trasy, kierowca był zawsze proszony o zawracanie .

W tym momencie nie wiemy, czy Android Auto 6.8 jest już tej wady pozbawiony, szczególnie, że sukces może również zależeć od aktualizacji Map Google. W praktyce to sami kierowcy, których dotyczył problem, muszą sprawdzić, czy usterka została już wyeliminowana - Google konsekwentnie nie poczuwa się do udostępniania informacji, co nowego wnosi kolejna wersja Androida Auto i wydanie 6.8 nie jest tutaj wyjątkiem.