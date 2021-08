Android Auto dla smartfonów przestanie działać. Alternatywą możliwość jazdy z Asystentem Google

Android Auto for Phone Screens został stworzony przez Google jako aplikacja, mająca być chwilowym ułatwieniem na czas, gdy firma będzie w stanie wydać zaplanowany tryb jazdy z Asystentem Google. Wszystko wskazuje więc na to, że po udostępnieniu i dopracowaniu, Google jest w końcu gotowe pożegnać się z aplikacją, którą samo nazywało "prowizorycznym rozwiązaniem".

W swoim oświadczeniu Google podało, że tryb jazdy Asystenta Google to kolejna ewolucja. Dla osób, które korzystają z Android Auto w obsługiwanych pojazdach, to doświadczenie nie zniknie. Te osoby, które korzystały z funkcji na telefonie, zostaną przeniesione do trybu samochodowego Asystenta Google. Począwszy od Androida 12, tryb jazdy Asystenta Google będzie wbudowanym trybem jazdy mobilnej.