Android Auto: dzielony interfejs trafi na mniejsze wyświetlacze. Trwają testy

Android Auto został niedawno zaktualizowany do wersji 6.9 beta i choć na początku wiele wskazywało na to, że wydanie to nie wprowadza nic nowego dla kierowców, sprawa okazała się wyglądać nieco inaczej "od kuchni", po dodatkowej analizie pliku APK. Twórcy testują możliwość zmiany interfejsu na ekranach samochodów.