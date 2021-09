Android Auto i Mapy Google to nie wszystko. Oto inne zgodne nawigacje GPS

Świetna alternatywa to TomTom AmiGO - tylko teoretycznie stworzony wyłącznie na potrzeby ostrzegania o fotoradarach. W praktyce to także prosta i skuteczna nawigacja, która w Androidzie Auto od pierwszych dni działa zaskakująco sprawnie i stabilnie. Funkcjonalność nie jest szczególnie imponująca, ale trudno się tu do czegoś przyczepić. To prosta, ale skuteczna nawigacja GPS.