Android Auto ma problem. Smartfony nie chcą się łączyć z samochodami

Jak donosi autoevolution powołując się na zgłoszenia użytkowników Androida Auto z oficjalnego forum, niektórzy kierowcy mają problemy ze zmuszeniem systemu do działania. Wiele wskazuje na to, że źródłem usterki może być jedna z wrześniowych aktualizacji Androida Auto i na tę chwilę nie wiadomo, czy dopiero co wydany Android Auto 7.0 rozwiązuje opisywany problem.