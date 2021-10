Android Auto zniknie ze smartfonów. Zadziała tylko na ekranie samochodu

Potwierdzają się sierpniowe zapowiedzi Google'a , zgodnie z którymi użytkownicy nowego Androida nie mają możliwości korzystania z Androida Auto w smartfonach. W praktyce chodzi o zakończenie wsparcia aplikacji Android Auto for phone screens , która powstała stosunkowo niedawno i miała służyć właśnie do korzystania z Androida Auto na ekranie telefonu w przypadku użytkowników Androida 10 i nowszych.

Jak widać, długo to nie trwało, bo korzystający z Androida 12, który dopiero co pojawił się na rynku, już takiej możliwości nie mają. Android Auto oczywiście jest nadal zintegrowany z systemem, ale zadziała wyłącznie po podłączeniu telefonu do samochodu (również bezprzewodowo). O zmianach czytamy na 9to5Google.