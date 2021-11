Android Automotive OS trafi do Renault. System przygotowuje firma LG

Serwis autoevolution zwraca uwagę, że system infotainment do nowego Renault Megane E-Tech przygotowuje firma LG, która w pierwszej połowie 2021 roku zrezygnowała z rozwoju działu smartfonów z Androidem . W samochodzie będzie działać Android Automotive będący swego rodzaju następcą Androida Auto. W tym przypadku chodzi o system bazujący na Androidzie 10, który nie wymaga do działania połączenia ze smartfonem (tak jak wymaga tego Android Auto ) i będzie dostawać aktualizacje OTA.

Nowy samochód Renault będzie tym samym jednym z pierwszych na rynku, który zaoferuje Androida Automotive. System jest już dostępny w innych autach, a debiutował dzięki marce Polestar należącej do Volvo, ale na rynku wciąż jest to egzotyka. Wcześniej plany wdrożenia Androida Automotive do swoich samochodów zadeklarował też m.in. koncern PSA oraz Nissan, Mitsubishi i właśnie Renault.