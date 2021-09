Android: ktoś logował się w twoim telefonie? Teraz może cię szpiegować

Choć trudno uznać to za rozsądne (do błędu przyznaje się zresztą sam badacz), dzięki tej pomyłce na jaw wyszedł inny problem. Pieter Arntz równolegle analizował bowiem informacje zbierane o nim na osi czasu Map Google. Aplikacja zapamiętuje kluczowe punkty, w których bywa użytkownik, a w czasie nawigacji pełny przebieg trasy, by można było do nich wrócić w przyszłości. Badacz zauważył, że w jego historii zaczynają się pojawiać nietypowe miejsca.