Android: oszuści mają cię na widelcu. Mogą szpiegować i kraść dane

Firma ESET podsumowuje badania cyberbezpieczeństwa obejmujące okres od maja do sierpnia bieżącego roku. Wyniku z nich, że liczba wykrytych szkodliwych programów na Androida była w tym okresie o niecałe 33 proc. wyższa niż w poprzednim badanym okresie. Tempo wzrostu nieco wyhamowało, ale trend niestety się nie zmienił.

Dla użytkowników Androida może to oznaczać spore problemy. Realnym zagrożeniem są bowiem szkodliwe programy zawierające m.in. oprogramowanie Vultur czy FluBot. Ten pierwszy to trojan bankowy potrafiący rejestrować zawartość ekranu, kraść dane kart kredytowych czy logowania do bankowości internetowej. Drugi ma podobne możliwości, ale dodatkowo spamuje użytkownika SMS-ami.