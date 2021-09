Android: te 4 aplikacje to wirusy. Usuń je z telefonu

Doctor Web opublikował raport dotyczący bezpieczeństwa mobilnych aplikacji na Androida w sierpniu 2021 roku. Analiza bazuje na statystykach zbieranych przez aplikacje antywirusowe tego producenta i jak z niej wynika - znakomita większość zagrożeń to trojany z reklamami oraz malware zdolny wykonywać dowolny kod, a przez to pobierać w tle inne szkodliwe aplikacje .

Najwięcej zagrożeń na Androida wykrytych w sierpniu w Sklepie Play to te z rodziny Android.FakeApp. Większość z nich zaszyto w aplikacjach dotyczących loterii popularnych w Rosji. Niebezpieczne okazały się jednak także inne aplikacje na Androida, w tym program MClean Lockit , który wykradał dane logowania do Facebooka oraz aplikacje, w których znaleziono szkodliwe oprogramowanie Joker :

Joker to trojan mający szereg możliwości. Potrafi m.in. przechwytywać dane z pamięci smartfonów, w tym listę kontaktów i treść SMS-ów. Symuluje także klikanie reklam, przez co finalnie jest w stanie zapisać użytkownika do subskrypcji usług premium i narazić na niepotrzebne koszty. Przechwytywanie wiadomości to także zagrożenie w kontekście uwierzytelniania transakcji bankowych.