Android TV zyska kolejną opcję z Google TV. Aktualizacja na dniach

Jak podaje The Verge, odświeżony Android TV lada moment zaoferuje użytkownikom opcję dodawania filmów i seriali do listy obserwowanych, co będzie można śledzić z poziomu zakładki "Discover". Systemowi pomoże to lepiej rekomendować kolejne treści - a użytkownikowi tracić mniej czasu na samodzielne szukanie propozycji wpisujących się w dotychczasowe preferencje.

Aktualizacja systemu trafi do wszystkich, którzy mają już szczęście korzystać z odświeżonego interfejsu Androida TV. Google zapowiedział bowiem już w ubiegłym roku, że docelowo Android TV będzie wyglądać tak jak Google TV, ale od strony technicznej nie jest to to samo. Stąd też wynikają zapewne różnice w tempie aktualizacji obydwu systemów.

Android TV zmieni się w Google TV – przynajmniej od strony wizualnej