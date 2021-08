Facebook odzyska połączenia audio i wideo. Messenger może stać się zbędny

Nowe plany firmy, zgodnie z informacjami Bloomberga , wskazują, że Facebook ponownie chce dążyć do integracji swoich usług. Obecnie firma myśli o swoim Messengerze bardziej w kategorii usługi niż osobnej aplikacji, co zaś może oznaczać dla użytkowników spore zmiany w przyszłości.

Facebook rozpoczął już pierwsze testy z przywracaniem rozmów audio i wideo do głównej aplikacji. Póki co mogą się nimi cieszyć tylko wybrane osoby w Stanach Zjednoczonych. Nie istnieją także żadne informacje mówiące o rozszerzeniu zasięgu testów na użytkowników w innych krajach.

Zważywszy jednak na fakt, że Connor Hayes, dyrektor ds. produktu w Facebooku zapowiedział redukcję konieczności ciągłego skakania między aplikacjami, można mieć nadzieję, że ten stan rzeczy szybko się zmieni. Co ważne, nie oznacza to jednak, że wszystkie funkcjonalności Messengera wrócą do aplikacji Facebook. Mowa tutaj tylko o połączeniach audio i wideo. Wiadomości tekstowe, przynajmniej przy obecnych założeniach firmy, mają pozostać domeną Messengera.