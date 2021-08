Aplikacja InPost prosi o 6-cyfrowy kod? Musisz go pobrać i wpisać

Aplikacja InPost Mobile jest dużym ułatwieniem dla osób regularnie korzystających z Paczkomatów czy usług kurierskich. Pozwala śledzić statusy przesyłek i otwierać zdalnie Paczkomaty, bez podchodzenia do ekranu maszyny. Użytkownika w aplikacji identyfikuje numer telefonu, którego uwierzytelnienie jest konieczne przy pierwszym uruchomieniu - podobnie, jak choćby w WhatsAppie.

Okazuje się jednak, że aplikacja może poprosić użytkownika o ponowne zweryfikowanie konta. W tym celu konieczne jest pobranie kodu, który dotrze do użytkownika SMS-em, a następnie wpisanie go do InPost Mobile. Aplikacja jest też w stanie sama odczytać 6-cyfrowy kod i przepisać do właściwego okienka, choć do tego trzeba wcześniej wyrazić zgodę na dostęp do wiadomości.

Co najważniejsze, użytkownik nie musi przeprowadzać weryfikacji konta od razu, gdy poprosi go o to aplikacja. InPost daje na to 20 dni, a do formularza można wrócić z poziomu ustawień. Generalnie jednak procesu nie da się ominąć.

Jeśli korzystający z aplikacji zignoruje konieczność ponownej weryfikacji numeru telefonu, finalnie zostanie automatycznie wylogowany z InPost Mobile, a co za tym idzie - straci dostęp do wszystkich funkcji do czasu ponownego logowania (rozpoczynającego się od analogicznego procesu uwierzytelniania numeru).