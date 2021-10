Aplikacja mobilna PeoPay zniknęła z Google Play. Klienci Banku Pekao S.A. zgłaszają problemy

Pod postami zamieszczonymi na oficjalnym profilu Banku Pekao S.A. na Facebooku zauważyliśmy wiele skarg dotyczących działania aplikacji mobilnej PeoPay (a raczej braku jej aktywności i trudności podczas logowania do płatności internetowych). PeoPay to aplikacja umożliwiająca szybki dostęp do konta, karty czy kredytów. Dzięki niej klienci Banku Pekao S.A. mogli dokonywać płatności i zarządzać swoimi finansami.