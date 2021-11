Aplikacja PKO Banku Polskiego zniknie z niektórych smartfonów

Aplikacja IKO zniknie 15 grudnia 2021 roku ze sklepu w systemie Windows Phone i jednocześnie przestanie działać w tych smartfonach, w których została wcześniej zainstalowana. W praktyce oznacza to, że osoby przywiązane do Windows Phone'a i korzystania z aplikacji do bankowości, zostaną zmuszone do zmiany smartfonu.