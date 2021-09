App Store i Google Play na celowniku. Raport o problemach związanych z usuniętymi aplikacjami

Zespół Pixalate zdecydował się na przeanalizowanie ponad 5 milionów aplikacji, które zostały usunięte z popularnych marketów programów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. Dane pozyskane przez analityków wskazują, że wiele z nich miało problemy z polityką prywatności lub nadmiernymi uprawnieniami.

Raport Pixalate wskazuje, że aż 86 procent z usuniętych aplikacji było skierowanych do dzieci w wieku 12 lat oraz młodszych. Biorąc pod uwagę dalsze informacje wskazujące na brak polityki prywatności w przypadku aż jednej czwartej wskazanych programów, sytuacja nie napawa optymizmem. Dalsze informacje o potencjalnie niebezpiecznych dla użytkownika zezwoleniach aplikacji na dostęp (te miało aż 66 procent) skłaniają do przemyśleń na temat mało skutecznej kontroli, jaką przechodzą wszystkie dodawane do sklepów aplikacje.