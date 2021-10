Apple Event już 18 października. Fani spodziewają się premiery nowych MacBooków

Co ciekawe, wielu fanów marki wyraziło nadzieję, że wraz z nową generacją MacBooków wróci świecące logo, znane z wcześniejszych laptopów marki. Nie wydaje się jednak, żeby miało to mieć miejsce ze względu na dążenia firmy do jak największej minimalizacji sprzętu. To zaś, w połączeniu z dawną wersją loga, mogłoby prowadzić do uszkodzeń matrycy.