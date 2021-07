Apple grozi zaprzestaniem sprzedaży telefonów w UK. Powodem kara finansowa

Korporacja Optis Cellular Technology, według informacji ze strony HowmanyPatents , jest w posiadaniu co najmniej 1108 patentów. Nie dziwi więc, że firma ma spore możliwości jeżeli chodzi o szansę na pozwanie firm trzecich o naruszenie ich własności intelektualnej.

Sędzia Sądu Najwyższego odpowiedzialny za własność intelektualną wyraził wątpliwość co do nieopłacenia kary przez Apple. Jego zdaniem nie istnieją przesłanki by uważać, że firma wyjdzie z Wielkie Brytanii oraz że zdecyduje się na obranie drogi samodzielnego wyjścia z rynku.