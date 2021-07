Apple ma problemy z pracownikami. Specjaliści nie palą się do pracy

Bloomberg poinformował o problemach Apple dotyczących rekrutacji, a także utrzymania w firmie obecnych pracowników . Zgodnie z jego informacjami, wiele osób jest zniechęconych do osiedlania się w Dolinie Krzemowej ze względu na liczne problemy z tym związane. Dla największych technologicznych korporacji, takich jak wspomniane Apple, oznacza to konieczność otwierania biur poza osławioną Doliną .

Biorąc pod uwagę koszty życia w Dolinie Krzemowej, nie sposób dziwić się mieszkającym tam pracownikom IT, że na nie narzekają. Wielu specjalistów ubolewa, że nie jest w stanie zrównoważyć wydatków na życie tak, aby być w stanie również opłacić czesne za szkoły dzieci i jeszcze posiadać długoterminowe oszczędności. Co więcej, tego rodzaju rozważania nie dotyczą tylko osób zatrudnionych na niższych szczeblach, ale też wysoko opłacanych ekspertów.

Serwis Payscale , który pozwala na porównanie zarobków w różnych częściach Stanów Zjednoczonych, ma na swojej stronie informację, że średnia wypłata w Dolinie Krzemowej wynosi 81 tysięcy dolarów rocznie , czyli 6,75 tysiąca dolarów na miesiąc (około 25 tysięcy złotych). Przy bardzo wysokich cenach wynajmu mieszkań oznacza to, że przeciętny pracownik zmuszony jest wydać nawet ponad połowę swoich dochodów na samo lokum.

Mając to na uwadze, Apple zdecydowało się wyjść na przeciw potencjalnym, nowym talentom, które firma mogłaby zatrudnić. Dotychczas korporacja planowała ściągać wszystkich ekspertów do swojej głównej siedziby w Dolinie Krzemowej. Nowy plan zakłada zaś decentralizację, która pozwoli na pozyskanie nowych specjalistów, dotychczas niechętnych zatrudnieniu w Apple, ze względu na konieczność przeniesienia się do Doliny.