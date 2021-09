Apple ostrzega. Motocykle mogą uszkodzić iPhone'y

Jakich urządzeń dotyczy problem? Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Apple, wibracje z motocykli wyposażonych w silniki o dużych pojemnościach, mogą szkodzić takim modelom jak: iPhone XS, iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus oraz iPhone 7 i nowszym, w tym iPhone'owi SE (2. generacji). Producent podkreśla, że w modelu iPhone 11 i nowszych wersjach nie ma OIS, podobnie jak w urządzeniach iPhone 7 Plus i iPhone 8 Plus.