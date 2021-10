Apple przegrywa w procesie z Epic Games. Firma odwołała się od wyroku sądu

Jak podaje serwis MacRumors , korporacja zdecydowała się odwołać od niekorzystnego dla niej orzeczenia. Wczoraj została złożona do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii apelacja w tej sprawie.

Toczący się proces związany jest z narzuconymi przez platformę App Store ograniczeniami na twórców aplikacji. Obecnie obowiązujący regulamin uniemożliwia im korzystanie z alternatywnych opcji płatności, innych niż te oferowane przez Apple. Podczas gdy apelacja jest w toku, Apple zwrócił się do sądu o wstrzymanie nakazu, który wymaga wprowadzenia zmian do grudnia tego roku.

Zgodnie z informacjami ze źródła, Apple zwróciło się do sądu o zawieszenie wymogów nakazu do czasu rozstrzygnięcia odwołań złożonych przez obie firmy. W treści dokumentu podano, że Apple rozumie i szanuje obawy Trybunału dotyczące komunikacji między deweloperami a konsumentami. Firma chce jednak chronić zarówno wydajne funkcjonowanie App Store, jak i bezpieczeństwo i prywatność klientów Apple.

Firma z Cupertino zdecydowała się odwołać od orzeczenia, które wymagałoby od niej wspomnianych zmiany zasad. Wyrok sądu stanowi, że firma powinna umożliwić programistom dodawanie linków w aplikacji do zewnętrznych stron internetowych, co utorowałoby drogę do alternatywnych opcji płatności.