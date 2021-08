Architektura ZEN4 od AMD bez PCIe 5.0. Role się odwróciły

Źródłem tak samo jak w przypadku przecieku dotyczącego podstawki AM5 są dane wykradzione od Gigabyte. Schemat blokowy wskazuje, że nowy socket udostępni łącznie 28 linii PCIe 4.0. 16 z nich będzie zarezerwowane dla GPU, 4 na podłączony bezpośrednio do procesora slot M.2, kolejne 4 pod kontroler USB4, a ostatnie 4 służą do podłączenia chipsetu. Mamy więc 4 dodatkowe linie PCIe w porównaniu do starszych układów Matisse i Vermeer (Ryzen serii 3000 oraz 5000). Te mogą zostać np. wykorzystane do podpięcia np. kolejnego slotu M.2 na płycie głównej.