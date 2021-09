Asystent Google jeszcze łatwiejszy w obsłudze. Google opracowuje szybkie frazy

Zgodnie z informacjami 9to5Google , nowa funkcja o nazwie kodowej Guacamole ma ułatwić użytkownikom korzystanie z Asystenta. Jeżeli będzie on w stanie samodzielnie wyłapać konkretne frazy kluczowe, przy ominięciu standardowego powitania użytkownika, to niewątpliwie przyspieszy to cały proces współpracy z nim.

Zespół 9to5Google postanowił dokonać dekompilacji najnowszej wersji aplikacji. Z góry jednak zaznacza, że chociaż w kodzie udało się znaleźć wiele wskazówek co do planów Google to należy brać na to sporą poprawkę. Już nie raz miała miejsce sytuacja w której firma planowała różne funkcje by ostatecznie się z nich wycofać.