Asystent i Mapy Google: tryb zapowiedziany w 2019 roku zaczyna działać

O realnym wdrażaniu trybu dla kierowców z interfejsem, na który czekaliśmy od 2019 roku, informuje 9to5Google . W praktyce chodzi o tryb Asystenta współpracujący z Mapami, który stworzono z myślą o kierowcach. Już wtedy zastanawiano się, czy nie poskutkuje to zakończeniem rozwoju aplikacji Android Auto for phone screens i praktyka pokazała, że właśnie taki od początku był plan .

Tryb dla kierowców w Asystencie Google oferuje interfejs wygodny do obsługi w samochodzie. W założeniu smartfon powinien być przymocowany do uchwytu, a duże przyciski powinny ułatwiać włączanie nawigacji, muzyki i wykonywanie połączeń w trybie głośnomówiącym. W praktyce możliwości są podobne do tych znanych ze smartfonowej wersji Androida Auto - tyle, że opakowane w nowocześniejszy interfejs.