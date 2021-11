Jak informuje serwis Engadget , Federalna Administracja Lotnictwa znana jako FAA ma obawiać się zakłóceń w kokpitach samolotów. Dla klientów sieci AT&T i Verizon oznacza to, że jeszcze będą musieli poczekać na 5G w swoich okolicach.

Problem, zdaniem FAA, nie jest jednak błachy. Dalszy rozwój infrastruktury 5G może mieć druzgocący wpływ na samoloty. Technologia 5G ma powiem powodować zakłócenia w kokpitach maszyn. To zaś może powodować błędne odczyty maszyn i doprowadzić do wypadków. Mając to na uwadze, sieci AT&T i Verizon opóźnią stawianie kolejnych masztów.