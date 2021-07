Ataki hakerskie w USA. Biden: Odpowiemy, jeśli to wina Rosji

Chodzi o ataki, które dotknęły niedawno systemy co najmniej 200 amerykańskich firm. W piątek poinformowała o tym Agencja Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Infrastruktury. Odnosząc się do tej sprawy Joe Biden przyznał, że nie wiadomo, czy stała za tym grupa hakerska powiązana z Moskwą.

– Początkowe myślenie było takie, że nie był to rosyjski rząd, ale teraz nie jesteśmy jeszcze tego pewni. Jeśli okaże się, że Rosja jest winna, to – jak już mówiłem prezydentowi Putinowi – odpowiednio na to zareagujemy – przekazał Biden, nawiązując do szczytu z udziałem rosyjskiego prezydenta, który odbył się 16 czerwca w Genewie.