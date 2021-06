Automaty paczkowe Allegro już stoją. Są przyjazne środowisku

Automaty paczkowe Allegro już działają. Na razie tylko cztery - w Poznaniu i w Warszawie ale plany budowy zielonej sieci są ambitne. Już w 2021 roku na terenie Polski ma stanąć 1500 sztuk przyjaznych środowisku automatów. Pierwsze przesyłki zostaną do nich dostarczone jesienią, kiedy sieć będzie już dostatecznie rozbudowana.

Zielone automaty będą przyjazne środowisku - założenie jest takie, by były zasilane energią z odnawialnych źródeł. Do tego zaprojektowane mają być w taki sposób, by nie marnować energii. Chodzi tu na przykład o automatyczne wygaszanie światłe.