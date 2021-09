Awaria Credit Agricole. Bank nalicza transakcje podwójnie (aktualizacja)

Ponieważ Credit Agricole nie wydało, póki co, żadnego oświadczenia na ten temat, ciężko ocenić czy awaria wynika z błędu w systemie czy też mogło dojść do naruszenia zabezpieczeń. W pierwszym przypadku bank powinien szybko poradzić sobie z naprawieniem tej kwestii, zaś ponownie rozliczone transakcje będą łatwe do usunięcia. Jeżeli jednak, z jakiegoś powodu, problemy banku wynikają z ataku hakerów, to sytuacja klientów może być nie do pozazdroszczenia.