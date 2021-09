Awaria Instagrama. Nie działa aplikacja i logowanie do strony (aktualizacja)

Osoby zajmujące się profesjonalnie prowadzeniem kont na Instagramie informują, że nie są w stanie sprawdzić statystyk ani wysyłać i odpowiadać na wiadomości użytkowników. Podobny problem mają także inne osoby korzystające z aplikacji. Przesyłanie zdjęć celem zamieszczenia ich na profilu także nie jest możliwe do zrealizowania.

Liczba zgłoszeń dotyczących awarii należącego do Facebooka Instagrama nadal rośnie lawinowo. Na obecną chwilę wygląda na to, że mamy do czynienia ze sporą awarią. Ciężko jest więc powiedzieć kiedy platformie uda się z nią uporać. O wszelkich nowościach w temacie będziemy informować.