Problemy z Instagramem? Zgłaszali je użytkownicy z  kilku państw

Po godz. 20:50 czasu polskiego w Niemczech zarejestrowano ponad 25 tys. zgłoszeń, w Rosji – blisko 10 tys., w USA – ponad 35 tys., a we Włoszech – ponad 15 tys. W Polsce problemy zgłoszono w tym czasie nieco ponad 4 tys. razy. Po około godzinie liczba zgłoszeń dot. Instagrama znacznie spadła.

Do sprawy odniosło się oficjalne konto serwisu na Twitterze. "Wiemy, że niektórzy z was mogą mieć teraz problemy z używaniem Instagrama" - czytamy we wpisie. Podkreślono w nim, że trwają prace nad przywróceniem funkcjonalności.