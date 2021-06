Awaria internetu UPC. Brak dostępu do sieci m.in. w Gdyni i Gdańsku (aktualizacja)

Użytkownicy internetu UPC skarżą się na brak dostępu do sieci. Według najnowszych komentarzy i raportów w serwisie downdetector, problem jest aktualny głównie w dużych miastach w północnej części kraju.

Problemy z internetem UPC wydają się być jednak poważne. Z historii zgłoszeń wynika, że pierwsze problemy pojawiły się dzisiaj około godziny 13:00 i szybko ustały, by później dotknąć większą liczbę odbiorców tuż przed godziną 15:00. Obecnie (godz. 16:10), do serwisu ponownie spływają raporty i w tym momencie jest ich już ponad 1400.

Co ciekawe, w mediach społecznościowych UPC odnosi się do problemów z internetem indywidualnie, prosząc konkretnych klientów o zgłaszanie swoich usterek w wiadomościach prywatnych. Do oficjalnego potwierdzenia awarii jak na razie nie dotarliśmy. Będziemy śledzić temat i aktualizować niniejszą publikację na bieżąco.