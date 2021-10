Awaria Messengera i WhatsAppa? Te komunikatory mogą je zastąpić

Problemy z aplikacjami Facebooka ostatnio zdarzają się coraz częściej. Mając to na uwadze, użytkownicy coraz częściej poszukują dla nich alternatyw. Wychodząc im naprzeciw, mamy kilka propozycji ciekawych programów do komunikowania się.

Signal umożliwia prowadzanie komunikacji tekstowej oraz głosowej z pojedynczymi osobami, ale obsługuje także rozmowy grupowe. Przy pierwszym uruchomieniu wymaga od nas logowania za pomocą numeru telefonu, który stanie się naszym identyfikatorem i loginem. To za jego pomocą znajomi będą mogli zweryfikować, czy posiadamy aplikację, by się z nami skontaktować.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Slacka, administrator musi utworzyć grupę, a następnie zaprosić do niej wybrane osoby. Po tym kroku wszyscy zaproszeni członkowie otrzymają dostęp do tych samych wiadomości i możliwości, co pozwoli im na bezproblemową komunikację. Zależnie od potrzeb, komunikator umożliwia kontakt w kilka osób lub na grupowych czatach zwanych kanałami. Poza wysyłaniem wiadomości umożliwia też udostępnianie plików, zdjęć, a także posiada specjalne znaczniki do dzielenia się kodem.