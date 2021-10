Awaria Facebooka. Użytkownicy nie mogą się zalogować do Messengera i Instagrama (aktualizacja)

Zgodnie z doniesieniami serwisu Downdetector , serwis i wszystkie jego usługi zaliczyły poważną awarię. Nie wiadomo, co jest jej przyczyną jednak problemy zgłaszają użytkownicy z wielu miast w Polsce.

Nie wiadomo co jest przyczyną tak ogromnej awarii. Serwis nie donosił w ostatnim czasie o żadnych planowych pracach, które mogłyby wpłynąć na jego działanie. O rozwoju sytuacji będziemy informować w kolejnych aktualizacjach tego tekstu.

Serwis Facebook potwierdził występowanie sporych problemów ze swoimi usługami za pomocą konta na Twitterze. Platforma potwierdziła, że można nie uzyskać dostępu do ich aplikacji, jednak pracuje nad tym, by jak najszybciej wszystko wróciło do normy.